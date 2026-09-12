Важна победа за националите над Малта
Важна победа за националите по футбол. Момчетата на Ивайло Петев победиха Малта с 1:0. Двубоят, който върна "лъвовете" в битката за третото място, се...
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Важна победа за националите по футбол. Момчетата на Ивайло Петев победиха Малта с 1:0. Двубоят, който върна "лъвовете" в битката за третото място, се...
В творческата надпревара се включиха ученици от цялата страна Изключителен интерес към литературния конкурс на тема: „Евреи и българи - два народа, е...
Сливен. Като няма резултати, темата за смяната на треньора винаги е на дневен ред. Така ще бъде и сега, заяви пред "Стандарт" вицепрезидентът на БФС Й...
София. Недоволство, разочарование и разговор за промени последваха слабия резултат на България срещу Малта от 1:1 в квалификациите за Евро 2016. Селек...
Не съм имал такъв мач, не мога да си го обясня, коментира националният селекционер
София. България не успя да победи Малта на националния стадион „Васил Левски" в мач от Група H на европейските квалификации. Двата тима завършиха 1:1...
София. България посреща Малта в пореден мач от Група H на квалификациите за Евро 2016. Двубоят започва в 21,45 на националния стадион "Васил Левски"....
София. Националният отбор по футбол на България ще се изправи срещу Малта. Двубоят, който ще се играе на националния стадион "Васил Левски", е квалифи...
София. Футболни фенове образуваха опашка пред касите на националния стадион „Васил Левски". Привърженици на Лудогорец и Лъвърпул побързаха да си запаз...