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Над 60 участници в литературния конкурс "Евреи и българи - два народа, една родина, една любов"

Над 60 участници в литературния конкурс "Евреи и българи - два народа, една родина, една любов"

В творческата надпревара се включиха ученици от цялата страна Изключителен интерес към литературния конкурс на тема: „Евреи и българи - два народа, е...

18 ноември | 16:32
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