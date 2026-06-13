Конте: Маркизио няма да промени плановете ми за мача
Контузията на футболиста на Ювентус Клаудио Маркизио няма да промени плана на селекционера на Италия за утрешния мач. Това стана ясно от пресконференц...
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Контузията на футболиста на Ювентус Клаудио Маркизио няма да промени плана на селекционера на Италия за утрешния мач. Това стана ясно от пресконференц...