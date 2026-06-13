Жената на Бареков иска да е кмет
Жената на Николай Бареков - Мария Календерска, съвсем скоро ще обяви кандидатурата си като независим кандидат за кмет на София, съобщи "ПИК". Календер...
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Жената на Николай Бареков - Мария Календерска, съвсем скоро ще обяви кандидатурата си като независим кандидат за кмет на София, съобщи "ПИК". Календер...