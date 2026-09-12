Морето полудя! Плажовете станаха блато
Вълните изядоха пясъка
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Вълните изядоха пясъка
Според кмета Андрей Иванов една трета от територията на блатото е унищожена
Находките са увити с найлони, около тях е блато
София. След оглед на разкопките, разкрити при строителството на метрото под ЦУМ и Ларгото министърът на културата Мартин Иванов обяви пред БНР, че ще...
Ямбол. "За съжаление, управляващите избраха пътя на реваншизма, отказаха да разговарят с най-голямата парламентарна група и потърсиха диалог с една па...