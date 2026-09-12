„Куин“ и Алис Купър пеят за Австралия
Култови изпълнители се събират за благотворителен концерт в подкрепа на борбата срещу огнената стихия
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Култови изпълнители се събират за благотворителен концерт в подкрепа на борбата срещу огнената стихия
Проявата е благотворителна в помощ на фондация "Искам бебе" и общински фонд "Ин витро"
Танцьорката Мария Янева пострада в тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Струма"
Мисис България 2018 World Яна Средкова и Анна Стефанова Мисис България 2017 Europe, събраха над 3000 лева на благотворителен концерт. Средствата ще бъ...
Благотворителната проява в Ловеч ще събере пари за закупуване на фолклорни костюми за танцови състави на българи в Коми
Мирослав Илич по време на концерта в "Арена Армеец"
3D фигурките Боби и Кели ще помагат на децата в Бургас да пресичат на пешеходна пътека Тони Димитрова, Петте сезона, Драгомир Драганов, Теди Кацарова...
Нешка Робева и нейната формация "Нешънъл АРТ" с уникален спектакъл във Варна. Те ще са част от благотворителния концерт „Завинаги с нас" в помощ на де...
29-годишната Мария не дочака концерта за своето лечение във Враца! Момичето беше победено от левкемията. Но организаторите не се отказват! Каузата е ж...
Ученически и младежки състави ще пеят и танцуват в петък вечер в младежкия дом в Шумен в помощ на Наско. Благотворителният концерт се организира от бл...
Шкумбата организира благотворителен концерт в подкрепа на болно дете. Това съобщи той в "Шоуто на Слави" снощи и прикани повече хора да подкрепят иниц...
Деца от православните неделни училища в Благоевград дадоха пример за съпричастност и проведоха благотворителна акция в подкрепа на нуждаещи се семейст...
Приятели, музиканти и актьори се събират на 11.09. в зала 11 на НДК, от 19, 00 часа, за да докажат още един път, че изкуството притежава най-голямата...
Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев" и община Благоевград организират благотворителен концерт за набиране на средства за лечението на Вла...
Графа, D2, Обратен ефект, Crush и SEVI ще участват в благотворително парти за болно момиче. Родните звезди ще пеят в подкрепа на 28-годишната Магдален...
С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславския митрополит Йоан и под егидата на кмета на Варна Иван Портних утре на С...
Благотворителен концерт за незрящи, инвалиди и деца, нуждаещи се от продължително и скъпо лечение събра над 3 000 лв. Инициативата „Да дарим надежда"...
Музикантът Пейо Филипов, който стана известен от предаването "Имаш поща" ще пее за 29-годишната Магдалена Димитрова на 25 февруари от 23.00 часа в Пиа...
Малки таланти и звезди излязоха на една сцена в помощ на таткото на двете талантливи сестри - Гери и Милица. Двете момичета, заедно с другите звезди о...
Сдружение "Клуб за хорa и народни танци "На мегдана" организира за втора поредна година коледен благотворителен концерт. Той има за цел да обедини при...