Всичко за Благотворителен Концерт

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Графа и D2 спасяват Маги

Графа и D2 спасяват Маги

Графа, D2, Обратен ефект, Crush и SEVI ще участват в благотворително парти за болно момиче. Родните звезди ще пеят в подкрепа на 28-годишната Магдален...

18 април | 12:55
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