Всичко за Благотворителен Базар

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Купи ангел, помогни на Кирчо

Купи ангел, помогни на Кирчо

Деца от различни точки на България правят ангели в подкрепа на болния Кирчо. Те ще се продават на благотворителен търг в Музея на куклите в София, съо...

12 декември | 9:35
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Опашки за торти в мола

Опашки за торти в мола

София. Малки кулинари запретнаха ръкави и измайсториха вкусни торти, за да помогнат на хлапетата от SOS детски селища България. Те подредиха сладките...

12 април | 18:45
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