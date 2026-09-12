"Да дарим лъч надежда за Лъчо“
Благотворителен базар и концерт в помощ на Лъчезар Димитров от Благоевград
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Благотворителен базар и концерт в помощ на Лъчезар Димитров от Благоевград
Благотворителният базар „Нарисувай мечта” е в подкрепа на страдащите от Муковисцидоза
Със събраните средства ще бъдат подкрепени 30 социално значими каузи
Общински съвет по наркотични вещества и Православен информационен център на Неврокопска света митрополия организират благотворителната инициатива на 2...
Купи си сувенири, сурвачка и компютър, сглобен от ученици
Картичките са изработени от деца от Центъра за настаняване от семеен тип
В Пазарджик се проведе благотворителен базар за събиране на средства за болни бездомни животни
Сумата ще бъде дарена за закупуване на уред за УВЧ-терапия в дома за медико-социални грижи и рехабилитация „Вяра, Надежда и Любов“ в областния център
Деца от различни точки на България правят ангели в подкрепа на болния Кирчо. Те ще се продават на благотворителен търг в Музея на куклите в София, съо...
Стара Загора. Благотворителен базар под надслов „Ненужното е нужно" ще се проведе идната неделя във фоайето на Старозагорската община. Това съобщиха и...
София. „Подари мъничко вълшебство" е озаглавен благотворителният базар в подкрепа на недоносените деца в България, организиран от фондация "Нашите нед...
С благотворителни базари деца и възрастни събраха средства за двете момичета Добрич. Домът за деца с умствена изостаналост в село Крушари ще изпрати...
София. Малки кулинари запретнаха ръкави и измайсториха вкусни торти, за да помогнат на хлапетата от SOS детски селища България. Те подредиха сладките...
Пазарджик. Традиционният Великденски благотворителен базар на Фондация "Движение на българските майки" в Пазарджик ще се проведе на 26 и 27 април 2013...