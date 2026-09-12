Губернатор хареса ноу-хау за заетост от Ирландия
Благоевград. Подробна информация за ирландско ноу-хау за заетост ще бъде предоставена на областния управител на Благоевград Димитър Димитров. За това...
Следете всички новини, анализи и коментари за Благоеград. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Благоевград. Подробна информация за ирландско ноу-хау за заетост ще бъде предоставена на областния управител на Благоевград Димитър Димитров. За това...
Благоевград. 53-годишна жена тръгна да пресича на необозначено място и бе пометена от лек автомобил на мокрото шосе в Благоевград. Инцидентът станал к...
Благоевград. Три фирми ще участват в обществената поръчка „Осигуряване на охранителни услуги СОТ на обекти на община Благоевград". Над 40 обекта, собс...
СТАРА ЗАГОРА «Прокуратурата проверява конфликта пред Операта», съобщава от първата си страница днес в. «Старозагорски новини» като цитира Евдокия Дим...
Благоевград. Гузна съвест накара посредник в телефонна измама да предаде парите в полицията, а не на извършителя на престъплението. В неделя около 12...
Благоевград. Сериозни катерачески умения демонстрира неизвестен засега апаш. В събота в РУП-Разлог е получено съобщение, че за времето от 11:00 часа н...