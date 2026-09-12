Цените на БГ морето! В какво се кълне бизнесът
В сравнение с конкурентни на нас страни
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В сравнение с конкурентни на нас страни
Потреблението на газ е на исторически минимум, приблизително два пъти по-малко
Работодателите подозират, че се извършва саботаж
Документи се приемат от 5 до 7 юли
Организации на чуждите инвеститори в България изразиха загриженост от хода на съдебната реформа в отворено писмо до премиера. Те са притеснени и от "з...
Инженери, заварчици, електромонтьори са сред дефицитните професии, за които бизнесът иска спешен внос на специалисти от страни извън ЕС. Работодателск...
Две нови паралелки ще бъдат разкрити в Професионалната гимназия по облекло и туризъм в Перник по искане на бизнеса. Младежите ще могат да ечат специал...
Затвориха за журналисти срещата между бизнеса и правителството в хотел "Балкан". Представителите на медиите бяха изолирани в отделно помещение на първ...
Бизнесът ще поиска от КЕВР намаление на цената на тока за индустрията от 1 февруари. Това каза председателят на УС на Асоциацията на индустриалния кап...
Доставната цена на хляба не е променяна от 1989 г., тъй като пазарът не може да поеме по-висока, а в същото време са повишени цените на енергоносители...
Работодателските организации излизат на протест на 30 септември Цената на тока да бъде върната на нивата от преди поскъпването от 1 август още на 1 н...
София. Намаление на данъка върху дивидентите са поискали представители на работодателските организации у нас по време на среща с министъра на финансит...
София. "Има ръст на лошите корпоративни кредити, което означава, че бизнесът е затруднен да обслужва задълженията си и това, за съжаление, е една нега...