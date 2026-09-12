Фандъкова уважи Бизнес дамите на годината
Лорд Минчев покани принцеса от Лондон да връчи гран при на Петя Раева Столичният кмет Йорданка Фандъкова беше почетен гост на бляскавата топцеремония...
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Лорд Минчев покани принцеса от Лондон да връчи гран при на Петя Раева Столичният кмет Йорданка Фандъкова беше почетен гост на бляскавата топцеремония...
Елитни жени от "Бизнес дама на годината" и "ВИП брадър" се събраха на изискано парти през уикенда. Ирина Флорин, Кристина Патрашкова, София Борисова и...
Гай Сайнър от "Ало, ало" проговори на български език
Катарина Югославска празнува рождения си ден на церемонията "Бизнес дама на годината"