Хасан и Ибрахим откриват конкурса „Вивапиано“ 2015
Пианистите Хасан и Ибрахим ще открият конкурса за пианисти – непрофесионалисти „Bива пиано" 2015 година. Близнаците ще свирят в сряда вечер в зала „Б...
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Пианистите Хасан и Ибрахим ще открият конкурса за пианисти – непрофесионалисти „Bива пиано" 2015 година. Близнаците ще свирят в сряда вечер в зала „Б...