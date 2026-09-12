Бареков: Петното е психопат
София. Лидерът на България без цензура Николай Бареков определи твърденията на Бисер Миланов – Петното като „врели некипели". По-рано Петното отрече д...
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София. Лидерът на България без цензура Николай Бареков определи твърденията на Бисер Миланов – Петното като „врели некипели". По-рано Петното отрече д...
София. Бисер Миланов – Петното получил предложение да подпише декларация, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов му е предложил 500 хил. лв, в замяна на кое...
София. Заседанията на Временната анкетна комисия за Христо Бисеров, за Бойко Борисов и Бисер Миланов-Петното ще се провеждат на закрити врата. Това ре...
София. Прокуратурата повдигна обвинение на Бисер Миланов - Петното за закана за убийство. Тя е отправена към жена през юли по време на протестите в гр...