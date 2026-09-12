Всичко за Бисер Миланов Петното

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Бареков: Петното е психопат

Бареков: Петното е психопат

София. Лидерът на България без цензура Николай Бареков определи твърденията на Бисер Миланов – Петното като „врели некипели". По-рано Петното отрече д...

09 април | 10:50
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Петното се сдоби с обвинение

Петното се сдоби с обвинение

София. Прокуратурата повдигна обвинение на Бисер Миланов - Петното за закана за убийство. Тя е отправена към жена през юли по време на протестите в гр...

17 януари | 8:16
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