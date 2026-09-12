Кирил Вътев: Биологичното производство привлича все повече млади хора
Министърът на земеделието и храните приветства участниците в Деня на биоземеделието 2024
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Министърът на земеделието и храните приветства участниците в Деня на биоземеделието 2024
Преди 10 години едва около 300 земеделски производители у нас са се занимавали с био земеделие, а в момента те са над 6 600, което е 20 пъти повече
Странно е контролираните да защитават контролиращия, коментира земеделският министър по повод протестите на биопроизводителите заради неподновен лицен...
Близо 50 фермери от Бургаска област ще се включат националния протест на биопроизводителите днес в столицата, кой е насрочен за 11 часа пред Министер...
Пловдив. Биопроизводители и биопреработватели от Източните Родопи, членове на мрежата на „Новото тракийско злато", ще вземат участие в третото издани...