Исторически момент! Първият влак у нас, който регулярно ще вози биомаса, направи първата доставка
Доставките ще бъдат осъществявани от частната жп компания ТБД товарни превози
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Доставките ще бъдат осъществявани от частната жп компания ТБД товарни превози
С нея тя ще повиши капацитета на производство на енергия от природен газ
Изгарянето на биомаса е с показатели, близки до тези на природния газ
Тревожни новини дойдоха от Враца. До две години вероятно ще изчезнат печките на дърва и въглища. Причината е, че през 2016 г. влиза в сила евродиректи...
Индустрията излиза на протест в големите градове срещу безумията в енергетиката Одобряваме създаването на фонд "Сигурност на енергийната система" у н...
Цената на ел. енергията, произведена чрез технологията, ще стане 49,13 лв. за тон София. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) пре...
София. 100 домакинства на час ще могат да се отопляват с рециклирани хранителни отпадъци от догодина, когато се очаква да заработи площадката за рецик...
България трябва да избере пътя, който да поеме за задоволяване на енергийните си нужди през следващите около 20 години. Това става ясно от сценариите...