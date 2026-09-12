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Топлим се с ток от обелки

Топлим се с ток от обелки

София. 100 домакинства на час ще могат да се отопляват с рециклирани хранителни отпадъци от догодина, когато се очаква да заработи площадката за рецик...

03 ноември | 22:20
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