Търсят късметлията, спечелил 100 000 лв. от БИНГО Милиони
Неизвестен щастливец спечели 100 000 лева от играта БИНГО Милиони. Той се е разминал на косъм с големия джакпот, защото неговата комбинация от 6 числа...
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Неизвестен щастливец спечели 100 000 лева от играта БИНГО Милиони. Той се е разминал на косъм с големия джакпот, защото неговата комбинация от 6 числа...
Илиян Илиев от София е вторият победител в седмичната игра на „БИНГО Милиони". Късметлията си спечели 16 420 лв., като успя да премине успешно през у...
87 525 лв. си спечелиха участниците в ТВ предаването в първата седмица на голямата лотария на България - „БИНГО Милиони". Големият победител за първ...
Дебютният епизод на "Бинго Милиони" е гледан от 868 хиляди души, което представлява 34.1% от гледащите в този момент телевизия зрители. Очаквано, Вла...