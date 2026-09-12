Bing вече ще показва ръководства за закупуване, генерирани от AI
Microsoft продължава да въвежда повече AI инструменти и функции за пазаруване в Edge
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Microsoft продължава да въвежда повече AI инструменти и функции за пазаруване в Edge
Според компанията технологиите не се развиват толкова бързо
Моделът е проектиран да превъзхожда останалите търсачки
Търсачката на Microsoft Bing също ще предостави възможност на потребителите си в Европейския съюз да изявят желание да бъдат премахнати линкове, които...