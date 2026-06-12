Съдия Чочева сменя Троянов срещу Цветанов
Съдия Биляна Чочева от Върховния касационен съд ще смени колегата си Бисер Троянов по делото срещу зам.-шефа на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Цветан Ц...
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Съдия Биляна Чочева от Върховния касационен съд ще смени колегата си Бисер Троянов по делото срещу зам.-шефа на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Цветан Ц...