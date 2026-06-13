Кордев и Мечкаров спечелиха първия Beach Volley Mania
Александър Кордев и Мартин Мечкаров спечелиха първия турнир по плажен волейбол за любители от Beach Volley Mania 2015. Те победиха с 2:0 Христо Колев...
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Александър Кордев и Мартин Мечкаров спечелиха първия турнир по плажен волейбол за любители от Beach Volley Mania 2015. Те победиха с 2:0 Христо Колев...