Броени часове до финала на Big Brother All Stars
Броени часове до финала на Big Brother All Stars 2015, с което ще завърши четиримесечният сезон на известното риалити. Тази вечер Ваня Червенкова, Ва...
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Броени часове до финала на Big Brother All Stars 2015, с което ще завърши четиримесечният сезон на известното риалити. Тази вечер Ваня Червенкова, Ва...
София. Довечера е финалът на Big Brother All Stars по Нова телевизия. Зрителите ще изберат своята любима риалити звезда тази вечер, само след броени ч...
Няма съмнение, че Тодор Славков е най-скъпият участник в новия сезон на "Биг брадър ол старс". Говори се, че внукът на Тодор Живков ще получи най-малк...
Първите номинации в къщата на Big Brother All Stars ще се състоят тази вечер. Големият брат ще пусне видео на съквартирантите, от което ще разберат ко...
"4-ти километър" се събра в Къщата в Нови хан, коментират зрители
София. Вторият сезон на реалити шоуто Big Brother All Stars стартира снощи в ефира на Нова телевизия. Водещият Ники Кънчев посрещна Съквартирантите в...