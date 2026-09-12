Нова идея! Ваучери за почивка
Предложението е на БХРА
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Предложението е на БХРА
Връчването на годишните награди на БХРА е сред най-значимите събития за хотелиерите
Връчи наградата на най-добрия петзвезден планински балнео и спа хотел
Още две награди пристигнаха в ски курорт №1
"Зaтoвa oбявявaмe чe щe зaщитим интeрeca нa cлужитeлитe и бизнeca cи c вcички рaзрeшeни cрeдcтвa"
Според представителите на БХРА пътната агенция трябва така да организира работата си, че да не спъва туристическия сезон
Показаха в Търговище част от оръжията на Мисионис
От Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) са категорични
Това пишат от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).
Подпомагаме бранша и запазваме мерките за преодоляване на последиците от COVID-19
Целта е сънародниците ни да изберат България за ваканцията си.
БХРА излезе с остра позиция срещу здравния министър
От асоциацията са изпратили писмо до всички институции
БХРА иска ресторантите, които са част от хотели да работят
Председателят на парламентарната група на БСП Михаил Миков и председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин връчиха...
"Вашите усилия са част от бъдещето на България, които носят не само гордост и патриотизъм, но и предоставят поминък за много хора в страната ни". Това...