Стара Загора приема елита в атлетиката
Безплатен вход за Европейското отборно първенство през уикенда
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Безплатен вход за Европейското отборно първенство през уикенда
Целта е много хора да започнат да спортуват
Георги Павлов е новия член на УС на федерацията
Тренировката от популярната верига се проведе на новата писта
Заниманията могат да се водят само на открито и от по 5 човека с ръководител, пише в наредбата
Еврошампионът Валентин Андреев също нахъса атлетите в Долна баня
Националите заминават на 8 август за Вараждин
80 млади таланти от България и Сърбия ще тренират заедно 8 дни
Кметът на града се включи в атрактивната надпревара
Президентът Добромир Карамаринов връчи призовете в Петрич
Най-искрени възхищения за този невероятен успех на Мирела. Това заяви президентът на БФЛА Добромир Карамаринов по повод сребърния медал, който тя зав...
Президентът на БФЛА Добромир Карамаринов коментира пред пратеника на "Стандарт" в Рио, че федерацията ни подкрепя изцяло решението на Международния ар...
Общото събрание на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) гласува нов 5-годишен мандан на настоящият управителен съвет в състав Добромир Карамаринов...
Президентът на БФЛА Добромир Карамаринов и новоизбраният кмет на община Плевен Георг Спартански имаха днес среща с представители на четирите атлетичес...
Талантливите атлети Ивет Тодорова (Хеброс – Харманли) и Александър Димитров (Дунав – Русе) спечелиха днес четвъртия кръг от добилата много голяма попу...
Мтел ще бъде официалният телеком на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и през следващата година. Компанията ще продължи подкрепата си и за проек...
Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Добромир Карамаринов получи в Пекип поредното признание за работата си. Той бе награден с...
Президентът на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ) Добромир Карамаринов (на снимката...
Ръководството на Европейската атлетика в лицето на нейния президент Хансйорг Вирц даде отлична оценка на БФЛА и Самоков за организацията на първенство...
София. Президентът на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) Добромир Карамаринов обяви днес националния тим за Европейското първенство по крос кънт...