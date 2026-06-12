Неприятен инцидент беляза победата на "Пирин" над "Черно море"

"Пирин" победи с 4:0 "Черно море" в Благоевград в мача от 19-ия кръг на А група. Неприятен инцидент пък беляза двубоя, но за щастие всичко приключи бл...