Шефката на „Басейнова дирекция“ в Пловдив се сдоби с обвинение
Цветелина Кънева е обвинена в безстопанственост, задрържана е за 72 часа
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Цветелина Кънева е обвинена в безстопанственост, задрържана е за 72 часа
Ако бъде признат за виновен той може да получи от 2 до 8 години затвор
Присъдата е една година лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок
Премиерът Бойко Борисов прие подадената от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев оставка, информират...
Ямбол. Апелативен съд Бургас потвърди присъдата на окръжен съд Ямбол от декември миналата година, с която кметът на Ямбол Георги Славов е оправдан по...