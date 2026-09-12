Безработен шофьор поиска колосална сума обезщетение
Опропастили му бъдещето
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Опропастили му бъдещето
Нападателят вече е горд собственик на Aуди RS7
Не се е записал в бюрото по труда, телефонът му е изключен
Социалният министър Зорница Русинова се зарече да премахне професията "безработен", като свие до минимум социалните привилегии за тази категория бълга...
Безработен засне видео на преливащ язовир и хвърли Мизия в паника Фалшива тревога за втори потоп в Мизия ще струва 1000 лв. на безработен мъж, заснел...
Безработният Виктор Омайски от село Стоб, община Кочериново, подаде жалба в Районна прокуратура - Дупница, в която твърди, че някой е изтеглил пари от...
Безработният Румян Аврамов от Монтана показа невероятна изобретателност. Той втрещи касиерката в общината, когато тази сутрин се яви с над 2 килограм...
Безработен мъж сложи край на живота си след като скочи от покрива на 8-етажен блок в бургаския комплекс "Изгрев". Трагедията стана около 10 часа сутри...
От 2008 година до днес безработните млади хора у нас са нараснали с 15 хил.