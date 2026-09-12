Голяма промяна в градския транспорт. Засяга всички деца
Бонуси и за пенсионерите
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Бонуси и за пенсионерите
От 1 февруари
От тази възможност могат да се възползват всички деца на възраст до 14 години
Брюксел финансира програма, чрез която младите хора могат да опознаят различни култури на Стария континент
Устройствата за плащане с карти са осигурени от най-голямата банка в страната Продължава промоцията за безплатно пътуване в метрото с безконтактните...
В Международния ден на детето всички деца до 14 години ще могат да пътуват безплатно с влак. Това съобщиха от пресцентъра на „Холдинг БДЖ". Промоцият...
София. „Холдинг Български държавни железници" ЕАД и тази година ще спази добрата си традиция да подари безплатно пътуване на всички български деца на...
Железничарите пак гратис в треновете