Добрев подкрепя безплатно висше за медици и инженери
Соцдепутатът Кирил Добрев се обяви "за" идеята студентите с приоритетни специалности като медицина и инженерни науки да следват безплатно. Но след зав...
Следете всички новини, анализи и коментари за Безплатно Образование. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Соцдепутатът Кирил Добрев се обяви "за" идеята студентите с приоритетни специалности като медицина и инженерни науки да следват безплатно. Но след зав...