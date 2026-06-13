Хотелиери с оферта за безплатна сянка в Слънчев бряг
Искат и повече полицаи, които да бдят за сигурността в курорта Концесионерите на плажовете в Слънчев бряг да осигурят безплатни чадъри и шезлонги, за...
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Искат и повече полицаи, които да бдят за сигурността в курорта Концесионерите на плажовете в Слънчев бряг да осигурят безплатни чадъри и шезлонги, за...