Студенти предлагат безплатна обиколка в сърцето на Стара Загора
Безплатна обиколка в сърцето на Стара Загора – така се нарича и Фейсбук-страницата на двамата инициатори на похвалното начинание - Дамян Тодоров и Тих...
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Безплатна обиколка в сърцето на Стара Загора – така се нарича и Фейсбук-страницата на двамата инициатори на похвалното начинание - Дамян Тодоров и Тих...