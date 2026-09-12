Европа спира бежанския поток през Балканите (ОБЗОР)
Европа спира бежанския поток през Балканите. Това решиха европейските лидери на среща във Виена. Сред мерките е тази да се настаняват бежанци в зони,...
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Европа спира бежанския поток през Балканите. Това решиха европейските лидери на среща във Виена. Сред мерките е тази да се настаняват бежанци в зони,...
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов определи като много адекватни действията на българските власти по повод опита за превра...
Кметовете Мирослав Янчев и Николай Мелемов правят всичко възможно да съхранят българските традиции за поколенията, каза зам.-председателят на ГЕРБ За...
Лидерите на европейските институции и водещи страни от ЕС се събраха в Рим за среща, свързана с разрешаването на мигрантската криза в Европа. Домакин...
Хърватия засили контрола на границата със Сърбия. Това предава Агенция ХИНА. И уточнява, че последното денонощие са били върнати повече от 200 мигрант...
Насилието над жени в Германия е организирано. Това коментира в „Събуди се" бившият депутат Страхил Ангелов. "Никой не може да ме убеди, че спонтанно м...
Това е един от рисковете за България, заяви посланикът на България в Турция Надежда Нейнски „Очевидно трябва да се търси решение. Трябва да има диало...
Големите началници да спрат конфликтите в Сирия и Африка, зове Борисов Двойно повече полиция и жандармерия са изпратени по Южното Черноморие заради о...
Папа Франциск осъди престъпленията, извършвани спрямо мигрантите. Той засегна темата по време на своята традиционна неделна проповед на площад „Св. Пе...
Външният министър Даниел Митов заяви в ефира на бТВ във връзка с вълната от бежанци, преминаваща през Гърция и Македония, че опасността бежанският пот...
Вътрешният министър Румяна Бъчварова заяви в ефира на Нова телевизия, че е относително нисък рискът през страната ни да премине бежански поток, защото...
Варна. "Правителството не е готово с ясни действия, които трябва да предприеме, при засилването на бежанския поток към страната от Сирия", каза пред ж...