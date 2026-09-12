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Бежанка роди в Идомени

Бежанка роди в Идомени

Ужасните условия, при които бежанците са принудени да живеят стават все по-зле с всеки Повече от 14,000 бежанци и имигранти са принудени да погребват...

12 март | 14:45
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