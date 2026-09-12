Ето какво сполетя британеца, зарязал жена си заради украинка
Историята има продължение
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Историята има продължение
Ужасните условия, при които бежанците са принудени да живеят стават все по-зле с всеки Повече от 14,000 бежанци и имигранти са принудени да погребват...
Ангела Меркел предизвика критики с неподходящото си поведение към момиче от семейство на бежанци, което избухна в сълзи след нейни коментари. На виде...
24 годишна сирийка в напреднала бременност беше спасена, след като прекара четири денонощия в гората край Малко Търново. Граничарите я открили да се л...
Жената не успяла да направи аборт навреме
Хасково. Анемична бременна сирийка отказа кръвопреливане в Хасковоската АГ болница и напусна отделението. 27-годишната бежанка прекарала в клиниката...
Хасково. Бебе на бежанка от Сирия проплака малко тази сутрин в родилното отделение на Хасковската болница. Майката на новороденото 21-годишната Хал...