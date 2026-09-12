Глоба до 500 лева ако храниш бездомни животни
Това написа във Facebook кметът на Кричим
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Това написа във Facebook кметът на Кричим
Две благотворителни прояви с една цел – подкрепа на животните в общинския приют за безстопанствени животни ще се проведат в края на март, информираха...
Кърджали. Община Кърджали може да почерпи добър опит от побратимената турска община Осмагази, Бурса за решаване на проблема с бездомните животни. На н...
София. Клиника за лечение и кастрация на бездомни животни ще отвори врати утре в Банкя. Това съобщават от организацията за защита на животните "Четири...
"Ако се грижиш за мен, няма да съм на улицата", гласи логото на инициативата