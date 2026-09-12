Полицейска акция в Хасково
Иззеха голямо количество цигари без бандерол
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Иззеха голямо количество цигари без бандерол
Акцията в Пловдив е срещу търговията на акцизни стоки без бандерол
Митническите служители на "Капитан Андреево" задържаха 279 960 къса (13 998 кутии) цигари без бандерол през уикенда. Те са открити при проверки на път...
Хасково. Българска лека кола влезе от Турция заредената с нелегални цигари. При пристигането си на българска територия на ГКПП Капитан Андреево шофьор...
Пловдив. Близо 12 хиляди цигари без бандерол от различни марки са били иззети от полицията в Пловдив. Акцията на униформените е била в рамките на два...
Девин. Близо 17 хиляди къса цигари без акцизен бандерол са иззети от полицията в Девин. Това съобщиха от ОД на МВР – Смолян. Цигарите са намерени сле...
София. 100 000 къса цигари без бандерол са били иззети от полицията на територията на търговски комплекс „Илиянци" в столицата. Това съобщи пресцентър...
Враца. Врачанската полиция откри и иззе 573 кутии цигари без български бандерол, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Враца. След получен сигнал вч...
Скопие. Полицейска акция в Македония разкри канал за контрабандни канали. Арестувани са 19 души, които са прекарвали цигарите от Косово и Албания през...