Николов: Вие спасявахте животи, но и помогнахте да се родят нови
Директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов отличи кърджалийски пожарникари, участвали в преодоляването на бедственото положение в област Кърд...
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Директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов отличи кърджалийски пожарникари, участвали в преодоляването на бедственото положение в област Кърд...