Седми поред сертификат Веѕt іn Теѕt отличи мрежата на Yettel като най-добра
Телекомът постига най-добри резултати в четири подкатегории – надеждност, покритие, глас и времезакъснение
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Телекомът постига най-добри резултати в четири подкатегории – надеждност, покритие, глас и времезакъснение
Сертификата беше връчен на изпълнителния директор на Теленор Джейсън Кинг