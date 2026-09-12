Петрич посърна! Кой увисна на бесилото
Трагедия разтърси града днес следобед
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Трагедия разтърси града днес следобед
Оряхово в ужас
От снимката, която Огнян Минчев сподели в социалната мрежа, се вижда чучело, провесено на бесило на Орлов мост
Следовател се позовава на три извора, че Апостола е бил на 27 г., когато увисва на бесилото
Президентът и Христо Иванов затънаха в политическото блато, в тинята се мятат обвиняеми олигарси
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Трафикантът на дрога оживял по чудо, готвят му нова екзекуция
Протестите разоряват МВР