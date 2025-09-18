Петрич посърна! Кой увисна на бесилото

Наш град е изтръпнал от ужас и мъка.
Известен учител по физическо възпитание в едно от училищата в Петрич е открит обесен.
Версията, по която се работи, е самоубийство, съобщава Struma.com, позовавайки се на свои източници.
46-годишният Иван С. е бил добър плувец и спасител.
Младият мъж е и треньор по плуване, който работи като спасител през лятото.
Черната новина буквално потресе южния град. Хората недоумяват как такъв деен човек е посегнал на живота си. Той е семеен и баща на едно дете.
