Петрич посърна! Кой увисна на бесилото

Наш град е изтръпнал от ужас и мъка.

Известен учител по физическо възпитание в едно от училищата в Петрич е открит обесен.

Версията, по която се работи, е самоубийство, съобщава Struma.com, позовавайки се на свои източници.

46-годишният Иван С. е бил добър плувец и спасител.

Младият мъж е и треньор по плуване, който работи като спасител през лятото.

Черната новина буквално потресе южния град. Хората недоумяват как такъв деен човек е посегнал на живота си. Той е семеен и баща на едно дете.

