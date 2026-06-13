Беноа Кое каза "да" на ЦСКА, чакат "Интер"
Беноа Кое е казал "да" на ЦСКА за поста треньор, научи "Стандарт". Български мениджър, известен с пристрастията си към "червените", в момента е в Мила...
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Беноа Кое е казал "да" на ЦСКА за поста треньор, научи "Стандарт". Български мениджър, известен с пристрастията си към "червените", в момента е в Мила...