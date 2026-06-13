Изпълнителят на Stand By Me отиде на небето
Почина известният американски соул, ритъм енд блус певец Бенджамин Кинг. Музикантът, известен още като Бен Е. Кинг, си отиде от този свят на 76 години...
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Почина известният американски соул, ритъм енд блус певец Бенджамин Кинг. Музикантът, известен още като Бен Е. Кинг, си отиде от този свят на 76 години...