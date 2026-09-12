Голяма радост за шофьорите. Пускат нов участък от "Хемус"
Откриват новопостроения участък Буховци – Белокопитово
Следете всички новини, анализи и коментари за Белокопитово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Откриват новопостроения участък Буховци – Белокопитово
При сблъсъка кабината на тежкотоварния автомобил, чийто водач е загиналия, се е откъснала
Премиерът Бойко Борисов откри официално участъка Белокопитово - Каспичан от автомагистрала "Хемус" от км 337+302 до км 342+200 и най-големия пътен въз...
София. 8 нови километра от магистрала "Хемус" ще бъдат пуснати за движение от днес. Участъкът между Шумен и Белокопитово ще бъде открит от регионалния...