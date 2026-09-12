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Пускат нови 8 км от "Хемус"

Пускат нови 8 км от "Хемус"

София. 8 нови километра от магистрала "Хемус" ще бъдат пуснати за движение от днес. Участъкът между Шумен и Белокопитово ще бъде открит от регионалния...

25 юли | 6:30
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