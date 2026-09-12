Редки лешояди се излюпиха в Кресненския пролом
Две малки пиленца на белоглав лешояд се излюпиха в скалите на Кресненския пролом в Пирин планина. Това става 60 години след изчезването им от региона....
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Две малки пиленца на белоглав лешояд се излюпиха в скалите на Кресненския пролом в Пирин планина. Това става 60 години след изчезването им от региона....
Кресненският пролом се сдоби с два белоглави лешояда, които „прелетяха" от далечна Франция. Птиците пристигнаха със самолет и ще попълнят групата от с...
Стара Загора. Поредните 32 белоглави лешояди, внесени от Испания, потеглиха към новите си домове в Балкана в понеделник. Преди това птиците изкараха...