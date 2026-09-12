Интестират 2 млн. лева в базата на Белмекен
Красен Кралев не пропусна и темата за кризата в родния футбол. "Нужен е рестарт на цялата организация в България. Собствениците на футболни отбори тря...
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Красен Кралев не пропусна и темата за кризата в родния футбол. "Нужен е рестарт на цялата организация в България. Собствениците на футболни отбори тря...
Мъжкият национален отбор по волейбол на България приключва днес лагера си на високопланинската база Белмекен, който бе част от подготовката за Европей...
Състезателите на „Александър Логистик" Веселин Цинзов и Антония Григорова спечелиха титлите от Държавното лятно първенство по ски бягане на Белмекен....
Белмекен. Руснакът Андрей Токарев спечели бягането с ролкови кънки на 3 х 5 км свободен стил с 30:56, 6 мин в Белмекен, което е част от лятното държав...
Благоевград. Ловки и дръзки апаши атакуваха спортна база на Белмекен и отмъкнаха техника за хиляди левове. Сигнал за кражбата е подаден около 12:10 ча...