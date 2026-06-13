Атанас Урджанов удостоен с почетна грамота „Професор от практиката“
Отличието му бе връчено днес от проф. Галин Иванов, ректор на УХТ
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Отличието му бе връчено днес от проф. Галин Иванов, ректор на УХТ
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