"Ислямска държава" се прицели в Балканите
Експерти по тероризма твърдят, че джихадистите искат да създадат халифат в региона Експерти по сигурността и тероризма предупредиха, че групировката...
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Експерти по тероризма твърдят, че джихадистите искат да създадат халифат в региона Експерти по сигурността и тероризма предупредиха, че групировката...