Белгийци отказаха Обиколката на България заради Covid-19
Други отказали се засега няма
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Други отказали се засега няма
Всеки уелсец ще намаже безплатна бира за мача с Португалия утре. Радостната новина дойде от Белгия, на чийто гръб Гарет Бейл и компания стигнаха до по...
100 000 белгийци ще се изсипят в Лил за мача с Уелс, твърди "Ла Либр Белжик". Градът, в който ще се играе четвъртфиналът в петък, е на 17 километра от...
Хулиганството и насилието продължава да тормози Европейското първенство във Франция. Този път виновниците обаче са белгийци. Група от около двадесет ч...
Страната ни измества Тунис за ваканциите на европейците България се превръща в хит за белгийските туристи. Основната причина за това е отливът на евр...
Oткраднато BMW с белгийскa регистрация предизвика тревога в центъра на Лондон. В резултат трима мъже са били арестувани, след като полиция, хеликоптер...
"Пикадили" и "Практикер" смениха собствениците си
Перник. Белгийска фирма, производител на отоплителни тела, е на път да върне славата на пернишката печка. Българска фирма, представител на белгийците...
Превозвачи се боят, че сме готови да работим повече за по-малко пари, казва посланикът ни Веселин Вълканов - Господин посланик, как белгийците приема...