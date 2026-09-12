Всичко за Белгийци

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100 000 белгийци атакуват Лил

100 000 белгийци атакуват Лил

100 000 белгийци ще се изсипят в Лил за мача с Уелс, твърди "Ла Либр Белжик". Градът, в който ще се играе четвъртфиналът в петък, е на 17 километра от...

29 юни | 19:45
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Белгийци на море и ски у нас

Белгийци на море и ски у нас

Страната ни измества Тунис за ваканциите на европейците България се превръща в хит за белгийските туристи. Основната причина за това е отливът на евр...

17 януари | 19:15
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