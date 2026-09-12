Дете на път да промени ученическия бележник
Второкласник от София е на път да промени ученическия бележник. Боян Ганев, който написа писмо до Меглена Кунева, се срещна лично с нея. Припомняме, ч...
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Второкласник от София е на път да промени ученическия бележник. Боян Ганев, който написа писмо до Меглена Кунева, се срещна лично с нея. Припомняме, ч...
"Стандарт" отново ще зарадва читателите си с уникалния бележник Уредничката Кирила Възвъзова го открива през 1951 г., докато преглежда спасените архи...
Ученическите бележници и лични карти вече няма да съдържат ЕГН на ученика. Това е записано в писмо на Районния инспекторат по образованието в столицат...
София. "Младежки бележник" за правата на децата у нас подготвят от младежка мрежа "Мегафон". Целта е техните проблеми да бъдат представени на достъпен...
И Плевнелиев в бележника, разпитват забърканите в скандала
София. "В конкретния случай прокуратурата си върши работата и това е начинът да се възстанови доверието в институциите." Това каза Трайчо Трайков по п...
София. Прессекретариатът на президента Росен Плевнелиев публикува съобщение във връзка с данните, изнесени на пресконференцията на прокуратурата за сп...