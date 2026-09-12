Всичко за Бележник

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Махат ЕГН-то от бележника

Махат ЕГН-то от бележника

Ученическите бележници и лични карти вече няма да съдържат ЕГН на ученика. Това е записано в писмо на Районния инспекторат по образованието в столицат...

17 май | 18:35
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Учениците с нов бележник

Учениците с нов бележник

София. "Младежки бележник" за правата на децата у нас подготвят от младежка мрежа "Мегафон". Целта е техните проблеми да бъдат представени на достъпен...

20 ноември | 20:15
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