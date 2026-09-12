Осъдиха кмета на Исперих за втори път
Кметът на Исперих Бейсим Басри бе осъден за втори път по обвинение за стрелба срещу ловни надзиратели. Разградският окръжен съд постанови за него две...
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Кметът на Исперих Бейсим Басри бе осъден за втори път по обвинение за стрелба срещу ловни надзиратели. Разградският окръжен съд постанови за него две...
Бейсим Басри е обвинен в опит за убийство, основният свидетел на прокуратурата междувременно е починал Процесът срещу кмета на Исперих Бейсим Басри,...
Разград. Разградската окръжна прокуратура ще трябва да каже в кой ден и в колко часа точно е арестуван кметът на Исперих Бейсим Басри. Питането към...
Исперих. Кметът на Исперих Бейсим Басри, обвинен в опит за убийство на горски надзирател по време на бракониерски лов, излезе от ареста. Окръжната пр...
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