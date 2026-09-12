Всичко за Бегликташ

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Бегликташ пусна лятото

Бегликташ пусна лятото

Загадъчното светилище отмерва времето и фокусира лъчи към ядрото на планетата Сватбата между Слънцето и Земята отпразнуваха на Бегликташ. Местни енту...

30 юни | 19:45
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Бегликташ пусна лятото

Бегликташ пусна лятото

Каменната обсерватория край Черноморието е циклопски градеж, разкриват медиуми Загадъчното светилище отмерва времето и фокусира лъчи към ядрото на пл...

30 юни | 19:20
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