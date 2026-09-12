Тайните светилища над Приморско
Древни светилища, астрономически обсерватории и легенди за цар Лизимах оформят един от най-големите култови комплекси по Българското Черноморие
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Древни светилища, астрономически обсерватории и легенди за цар Лизимах оформят един от най-големите култови комплекси по Българското Черноморие
Те имат връзка със съзвездията над тях
На 6 км. от Приморско
Американският посланик сподели впечатленията си във Фейсбук
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