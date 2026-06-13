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Бегач с талант на художник

Бегач с талант на художник

Един от добрите ни бегачи, който сега е треньор на СК „Югозапада", разкрива и друг свой талант – този да рисува прекрасни картини с четка в ръка. Худо...

23 юли | 16:27
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