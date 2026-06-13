Бедрум открива дискосезона в Слънчев бряг с двудневно парти
Една от най-култовите дискотеки в Слънчев бряг - Bedroom Beach открива сезона с двудневна парти атака. Купонът започва на 29 май с гореща програма и о...
Следете всички новини, анализи и коментари за Bedroom Beach. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Една от най-култовите дискотеки в Слънчев бряг - Bedroom Beach открива сезона с двудневна парти атака. Купонът започва на 29 май с гореща програма и о...