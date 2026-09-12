Разследват опит за убийство на двумесечно бебе
Лекари извадиха мокра салфетка от гърлото на пеленачето
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Лекари извадиха мокра салфетка от гърлото на пеленачето
Чикаго. Баскетболната легенда Майкъл Джордън отново ще става татко. Въздушния и съпругата Ивет Прието очакват първото си дете. 50-годишният Майкъл се...
Варна. Мъж наръга продавачка с нож при опит да краде в бебешки магазин. Инцидентът е станал около 17.40 ч. в центъра на Варна – в пресечката на ул."А...