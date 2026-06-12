Мода: Бебешки дрешки рекламират "Ислямска държава"
Бебешки дрешки с логото на "Ислямска държава" са новият хит сред последователите на терористичната групировка, съобщи британското издание "Дейли мейл"...
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Бебешки дрешки с логото на "Ислямска държава" са новият хит сред последователите на терористичната групировка, съобщи британското издание "Дейли мейл"...